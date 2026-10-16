Venezia-Napoli: cosa filtra sulla probabile, Lucca favorito in attacco su Hojlund

Probabile formazione del Napoli a Venezia: secondo ‘Sky Sport’, Lucca è favorito al posto di Hojlund nel 3-4-2-1 di Allegri, con Beukema e Marianucci in difesa.

Probabile formazione Napoli: Lucca al posto di Hojlund

Per la settima giornata di Serie A, Allegri prepara diverse novità. Alle spalle di Lucca, ex Udinese, potrebbero agire Giovane e Scott McTominay. Sulle corsie dovrebbero giocare Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra.

In mediana la coppia centrale sarebbe composta da Lobotka e Gilmour, mentre tra i pali ci sarebbe Meret e davanti a lui il terzetto Beukema, Marianucci e Rafa Marin. Sono scelte indicate come probabili, non ufficiali.