Allegri su Lucca e Venezia-Napoli: le parole del mister in conferenza

Allegri alla vigilia di Venezia-Napoli: Lucca può partire dal primo minuto, Anguissa, Alisson e Olivera tornano in gruppo e Neres è di nuovo ai box.

Lucca dal primo minuto: occasione e rischio secondo Allegri

In conferenza stampa, l’allenatore del Napoli ha indicato Lorenzo Lucca come possibile titolare al Penzo, mentre Hojlund potrebbe riposare dopo tante partite. Allegri ha giudicato Lucca un calciatore forte, con qualità importanti, e ha detto che può dare un contributo anche in fatto di gol. Secondo lui il giocatore è stato criticato troppo e certi attaccanti vengono presi di mira oltremisura.

Allegri ha definito la scelta una grande occasione per Lucca e, allo stesso tempo, un rischio per la squadra. La decisione definitiva, ha spiegato, sarà presa dopo l’allenamento. Sul doppio centravanti, il tecnico lo considera una soluzione valida perché toglie Hojlund dal compito di giocare spalle alla porta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Venezia-Napoli: reazione dopo Villarreal e l’errore di Politano

Il Napoli arriva dalla sconfitta in Champions League contro il Villarreal e deve reagire in campionato. Allegri ha ammesso discontinuità tra la gara con il Frosinone, vinta 3-0, e quella in Spagna. Ha citato l’errore di disimpegno di Politano, sostenendo che un episodio non condiziona la partita: la squadra, dice, deve gestire meglio la palla e gli imprevisti.

Sulle rimonte subite, Allegri ha respinto il giudizio tutto negativo dopo una sconfitta e tutto positivo dopo una vittoria. Ha ricordato che col Frosinone sono state concesse otto ripartenze senza chiudere l’azione. Il tecnico ha anche spiegato che il ‘caso De Bruyne’ è stato, a suo dire, un’incomprensione in campo nel momento in cui il punteggio è passato dallo 0-1 al 3-1, scherzando sulla lingua.

Sul fronte infermeria, Allegri ha confermato il rientro in gruppo di Anguissa, Alisson e Olivera. Vergara e Favasuli non sono vicini al rientro. Marianucci e Beukema risultano recuperati: Marianucci era fuori per mesi per un problema al ginocchio, mentre Beukema ha saltato la preparazione ed è ora in condizione.