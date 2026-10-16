Venezia, Nicola in conferenza: “Napoli grande squadra. Mazzocchi? Ci ho parlato”

Davide Nicola affronta il Napoli di Allegri da nuovo allenatore del Venezia: domani alle 15 allo Stadio Penzo, con il tecnico che considera il Napoli una grande squadra.

Nicola al Venezia: l’esordio contro il Napoli di Allegri

Nicola è diventato da poche ore allenatore del Venezia, in sostituzione di Stroppa, e ha parlato in conferenza stampa della gara di campionato:

“Il Napoli ha le qualità di una grande squadra, ho cercato di preparare la partita basandomi su quelli che sono i nostri valori. Affrontiamo una squadra forte, con un grande allenatore. Dobbiamo trovare un tipo di calcio che ci faccia divertire. Quando uno decide di scalare una vetta altissima sa dove vuole arrivare. A me interessa il percorso settimanale che mi dà l’identità che vuole avere la squadra

Mazzocchi: problemi che sembrano risolti

Nicola ha poi dichiarato su Mazzocchi: