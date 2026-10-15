Venezia-Napoli, Allegri pronto a sorprendere: Lucca e Marianucci titolari

In vista di Napoli-Venezia, Max Allegri starebbe valutando delle scelte a sorpresa. Nella formazione iniziale punterebbe su Lucca e su Marianucci in difesa.

Il Napoli torna in campo sabato 17 novembre contro il Venezia con l’obiettivo di tornare a vincere dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal. La gara di campionato è l’occasione per lasciarsi alle spalle quella delusione e conquistare i tre punti.

Lucca dal primo minuto: la prima volta da titolare

Secondo la redazione sportiva di Sky, riportata dalla fonte, Lorenzo Lucca dovrebbe partire titolare a Venezia, sarebbe la sua prima volta dall’inizio. Allegri sarebbe intenzionato a schierare il Napoli con la difesa a tre, con Marianucci che potrebbe entrare al posto di Rrahmani o Rafa Marin, entrambi impiegati con continuità. Badiashile dovrebbe essere confermato. A centrocampo tornerebbero insieme Gilmour e Lobotka, mentre McTominay agirebbe alle spalle di Lucca con un altro esterno, molto probabilmente Giovane. David Neres non dovrebbe recuperare.

Lo schieramento indicato dalla fonte è un 3-4-2-1 con Meret in porta, Rrahmani, Marianucci e Badiashile in difesa, Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour e il trio di attacco composto da McTominay, Giovane e Lucca. Si tratta di probabili scelte, non di una formazione ufficiale: la conferma arriverà solo con l’annuncio dei titolari prima del fischio d’inizio.