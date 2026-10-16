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Che disastro in Champions: “Al Napoli ora serve un miracolo”, i dati sono impietosi!

Che disastro in Champions: "Al Napoli ora serve un miracolo", i dati sono impietosi!

ANCORA DISASTRO IN CHAMPIONS LEAGUE per il Napoli: dopo la sconfitta per 3-1 contro il Villarreal i piani degli azzurri sono peggiorati notevolmente

Numeri impietosi in casa Napoli stando ad Opta: gli azzurri sarebbero infatti la peggior italiana per probabilità di superare il turno della League Phase.

Allegri e i suoi contano infatti lo 0.0% di possibilità di arrivare tra le prime 8 nonché appena il 39:09% di possibilità di arrivare almeno ai playoff, contro l’oltre 60% che sorride invece a Inter, Como e Roma.

dati impietosi

Due sconfitte, un solo gol fatto, quattro gol subiti e le trasferte contro Porto e Manchester City (nonché la sfida all’insidioso Bodo) mettono nei guai il Napoli. Di seguito, la tabella dei dati Opta:

italiane ai playoff di ucl:le percentuali opta
italiane in top 8:le percentuali opta

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