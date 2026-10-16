Venezia-Napoli, Giovane può partire titolare? Il punto de Il Mattino

Napoli, Giovane si candida a un posto dall’inizio in attacco, secondo Il Mattino, in vista della sfida con il Venezia, accanto a uno tra Hojlund e Lucca nel reparto offensivo.

Giovane titolare? Cosa succede nel Napoli per l’attacco contro il Venezia

Secondo Il Mattino, Giovane si è messo in mostra fin dal primo giorno di ritiro in Trentino. Il quotidiano scrive che il brasiliano ha fatto capire ad Allegri che dalle sue giocate può venire fuori qualcosa di interessante e che l’allenatore lo ha osservato e studiato. Il giocatore viene descritto come esterno d’attacco, seconda punta e a volte trequartista.

Nella stessa ricostruzione, Giovane è indicato come il giocatore con cui Hojlund dovrebbe dialogare e, da qui in avanti, eventualmente alternarsi con lui e Lucca. Il Mattino parla di una possibile rotazione, senza riferire decisioni ufficiali.

Il quotidiano afferma che Giovane non prenderebbe male un’eventuale esclusione dall’undici titolare: conosce le gerarchie del Napoli e non intende scavalcarle. Nel reparto azzurro, la scelta tra titolarità dall’inizio o ingresso a gara in corso resta affidata alle decisioni di Allegri.