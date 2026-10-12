Napoli, segnali positivi da McTominay e Lang: Allegri pronto a confermarli contro il Villareal

Massimiliano Allegri ha ricevuto segnali positivi da i due calciatori coinvolti nel match contro il Frosinone. Lang ha segnato e McTominay è tornato a disposizione, ma il Villarreal sarà il primo banco di prova concreto per entrambi. Il Napoli ha vinto e convinto ed ora il tecnico è pronto a trovare continuità anche di modulo e formazione. A riportarlo è Il Mattino.

Lang e McTominay: segnali utili ad Allegri in vista del Villarreal

Per Noa Lang il gol al Frosinone è indicato come un punto di partenza. Dopo la scorsa stagione molto turbolenta, condita anche da un prestito di metà stagione al Galatasaray, l’olandese non è mai riuscito ad essere impattante, rispetto a quanto avevo promesso durante la sua conferenza stampa di presentazione più di anno fa. Il Napoli ha bisogno della sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, soprattutto nelle sfide europee.

Il percorso di McTominay è diverso. Il rientro è già una tappa importante, ma il recupero della condizione deve ancora essere completato prima che torni a essere una certezza dal primo minuto. Come scrive Il Mattino, Allegri ritrova così due risorse: lo scozzese pronto a riprendersi il centrocampo e un esterno che cerca la definitiva rinascita in azzurro.

Il Villarreal sarà il prossimo banco di prova. McTominay deve ritrovare il ritmo e Lang la continuità: su anche questi due fronti il Napoli di Allegri si giocherà un tour de force molto complicato.