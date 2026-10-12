De Bruyne trascina il Napoli e lascia buone speranze: primo per possessi guadagnati!

De Bruyne è in forma e si vede: due gol e il primo posto per possessi guadagnati nella vittoria del Maradona, come riferisce il Corriere dello Sport.

De Bruyne, due gol contro il Frosinone e il primo per possessi

Il Napoli ha battuto il Frosinone con tre gol e un clean sheet, tornando a vincere dopo una prestazione che il Corriere dello Sport definisce dominante e autoritaria. Il quotidiano collega il sistema 3-4-2-1 come arma letale per questo dato, mentre la squadra mostra un volto più recente.

De Bruyne ha segnato due gol e ha condiviso la regia con Lobotka: ha corso per 90 minuti come un mediano e ha chiuso primo per possessi guadagnati, con 9, due in più di Badiashile e Di Lorenzo.

Il Napoli ha cambiato soprattutto atteggiamento, ritrovando un leader in campo. Il prossimo impegno adesso è il Villarreal in Champions League, dove Allegri spera di ritrovare conferme e finalmente continuità, soprattutto perché c’è urgenza di fare punti anche nelle notti magiche.