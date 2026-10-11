McTominay torna in campo con il Napoli: il messaggio social dopo la partita

Scott McTominay torna in campo dopo l’operazione al cuore: il Napoli batte in casa il Frosinone al Maradona nella sesta giornata di Serie A.

Scott McTominay: il rientro dopo l’operazione al cuore

Il centrocampista azzurro torna a giocare dopo l’operazione al cuore. Nel suo messaggio su Instagram dopo la gara, McTominay scrive: “Sono tornato e con una nuova voglia. Il lavoro resta la base di tutto“. La partita vinta dal Napoli contro il Frosinone al Maradona, valida per la sesta giornata di Serie A, segna quindi il ritorno della stella più importante della rosa per Allegri.

Lo scozzese ha mostrato subito di essere in ottima condizione e questo messaggio social identifica la sua carica e la sua voglia di tornare in campo con continuità e incidere come sa fare con la maglia del Napoli.