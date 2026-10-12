“Il Centro Sportivo del Napoli da Serie C”: la Dichiarazione non lascia dubbi. Avete Visto?

In una lunga intervista rilasciata al podcast ‘Behind the athletes”, Diego Demme è tornato a parlare della sua esperienza partenopea, bacchettando gli azzurri soprattutto sul discorso CENTRO SPORTIVO:

Dall’arrivo e la scoperta del cibo napoletano allo vittoria della Coppa Italia prima e dello Scudetto poi, seppur il poco minutaggio in campionato che “non mi fece sentire mio quel trionfo”.

Poi, il retroscena su Kvaratskhelia e la pizzeria napoletana in progetto a Tbilisi, prima della critica al centro sportivo di Castel Volturno: “Il tema lì era solo il calcio, niente strutture o altro, ma il centro era mini, da terza divisione tedesca”.

“Il centro sportivo? quello a Napoli è mini, un centro da Serie C!”

“Ricordo ancora il mio arrivo a Napoli. La prima volta al bar chiesi un bicchiere di latte d’avena e mi guardarono come se fossi un alieno. Dopo una settimana smisi con il cibo vegano e iniziai a mangiare carne, pesce, uova, mozzarelle…”