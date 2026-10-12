Napoli, prende quota la pista Giay: Allegri ne è un grande estimatore!

Augustin Giay continua ad essere un profilo fortemente apprezzato dal Napoli in ottica calciomercato: il terzino del Palmeiras è un nome molto apprezzato da mister Massimiliano Allegri e potrebbe riprendere quota nelle prossime finestre di mercato.

Napoli, Giay nel mirino: è un pallino di Allegri!

Quest’estate sulla corsia di destra è arrivato un potenziale craque come Costantino Favasuli, giocatore che potrà aiutar gli azzurri in più posizione e in più forme, vista la sua duttilità e la sua capacità di adattarsi ai vari moduli. Tuttavia, il suo KO lascia il solo Di Lorenzo sulla corsia destra e potrebbe servire un altro nome a rinforzare il reparto. Come svela Matteo Moretto, la soluzione potrebbe essere Augustin Giay, terzino destro argentino del Palmeiras, la cui valutazione si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro. Infatti, l’argentino è un nome molto apprezzato da mister Massimiliano Allegri, che potrebbe spingere per portarlo all’ombra del Vesuvio.

Concorrenza di Milan e Atletico

Augustin Giay è uno dei nomi più promettenti del calcio sudamericano: un giocatore con ampi margini di crescita e buone qualità anche in fase offensiva, capace di segnare 3 gol e realizzare 1 assist in 41 presenze stagionali con la maglia del Palmeiras. Le prestazioni ottime del classe 2004, però, non hanno attirato solo gli azzurri. Infatti, anche il Milan e l’Atletico Madrid hanno sondato il terreno e potrebbero muoversi nelle prossime finestre di merca.