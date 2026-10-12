Villarreal-Napoli, Rafa Marin avvisa tutti in conferenza: “Occhio, sono veloci!”, poi sul ritorno in azzurro

Rafa Marin chiede attenzione in marcatura preventiva contro il Villarreal, che descrive veloce in attacco e in difesa, alla vigilia di Champions League.

Da ex avvisa il Napoli: pericolo attacco del Villarreal

Sul Villarreal il giudizio è netto: la scorsa Champions non è stata soddisfacente per la squadra spagnola, secondo lui. Marin mette in dubbio la causa, tra giocatori inesperti e avversari forti:

“L’anno scorso non abbiamo giocato una buona Champions. Quest’anno giocato un’ottima partita contro il Borussia Dortmund, anche se hanno perso. Ho visto un ottimo Villarreal, che giocava, voleva il pallone, attaccava. Sono molto veloci. Perciò domani ci attende una partita difficile, sarà una bella sfida. Mi sono sentito con i miei ex compagni, spero non arrivino domani risultati positivi per loro”.

Per Marin la gara sarà difficile. Il Napoli dovrà stare molto attento in marcatura preventiva e migliorare la finalizzazione. Nel match di Champions contro il Villarreal, Rafa Marin è atteso a una sfida che lui stesso giudica complicata.

Il ritorno a Napoli da protagonista

Marin racconta un anno difficile quello vissuto nella sua prima esperienza in maglia Napoli. Adesso il calciatore si ritiene essere migliorato e di essere tornato a Napoli più maturo e preparato. Sul ritorno dichiara di sentirsi a suo agio con il mister e con uno schema offensivo che, a suo dire, gli fa bene: