Infortunio Favasuli, pessime notizie per il Napoli: out un mese e mezzo!

Costantino Favasuli starà fermo almeno un mese e mezzo per l’infortunio: il terzino del Napoli potrebbe rientrare a metà novembre.

Favasuli: i tempi di recupero stimati

Secondo La Gazzetta dello Sport, il laterale ex Catanzaro dovrebbe restare indisponibile per circa sei settimane. L’assenza priva Massimiliano Allegri di una risorsa importante dal punto di vista tattico sulla fascia sinistra.

Il rientro potrebbe avvenire durante la seconda sosta per gli impegni della Nazionale, collocandosi tra metà novembre e la fine del mese. Le partite in calendario per il Napoli in quel periodo sono Napoli-Torino (21 novembre), Napoli-Manchester City (24 novembre) e Sassuolo-Napoli (29 novembre).

Favasuli contrasta l’avversario durante la gara europea

Allegri non cambia modulo: pronte le alternative

Per via dell’infortunio di Favasuli, Allegri non intende ricorrere al cambio di modulo pensato in questi lunghi giorni di assenza dal campionato. Il tecnico aveva in mente un ruolo importante nel suo scacchiere per l’esterno arrivato in estate, ma il problema fisico rovina i piani.

Difficile, ora, il Napoli cambierà assetto. Matteo Politano è chiamato a compiere ancora una volta gli straordinari tra campionato e Champions, senza dimenticare la possibilità di rivedere David Neres sulla destra: il brasiliano ha accelerato la propria condizione fisica in questa sosta e scalpita per giocare minuti. Difficile Vergara su quella zona del campo, con Allegri che lo vede più mezzala o al massimo a sinistra.