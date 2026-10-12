Malen rischia davvero due giornate di squalifica: cosa filtra per la sfida al Napoli

L’espulsione rimediata da Donyell Malen contro il Como potrebbe avere conseguenze pesanti per la Roma. L’attaccante olandese è stato espulso al 9′ della ripresa del match del Sinigaglia dopo un intervento duro ai danni di Kaiki e ora attende il verdetto del Giudice Sportivo.
Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il rischio concreto è quello di una squalifica di due giornate. Se la previsione venisse confermata, Malen sarebbe costretto a saltare anche la sfida contro il Napoli, in programma al termine del prossimo turno di campionato.
Malen espulso contro il Como: cosa rischia
L’episodio è arrivato nella ripresa della partita contro il Como. Un’entrata giudicata troppo dura dall’arbitro, che ha estratto il cartellino rosso nei confronti dell’attaccante giallorosso. Una decisione destinata ora a essere valutata anche dal Giudice Sportivo per stabilire l’entità della sanzione.
La Gazzetta dello Sport sottolinea così l’importanza dell’episodio: “l’olandese ha spaccato in due il match del Sinigaglia facendosi cacciare al 9′ della ripresa, per un’entrata dura su Kaiki che potrebbe costargli un paio di turni e quindi Napoli”.
Roma-Napoli, Malen può essere assente
Il possibile stop di due giornate avrebbe quindi una conseguenza immediata anche sulle prossime scelte della Roma. Malen rischierebbe di saltare non soltanto il prossimo appuntamento di campionato, ma anche la successiva sfida contro il Napoli.
Per la squadra giallorossa si tratterebbe di un’assenza importante, considerando le caratteristiche dell’attaccante e le alternative a disposizione nel reparto offensivo. La Roma dovrà ora attendere il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo per conoscere con certezza la durata della squalifica.
Il verdetto atteso nei prossimi giorni
Al momento, dunque, le due giornate restano un’ipotesi e non una sanzione già ufficializzata. Sarà il referto arbitrale, insieme alla valutazione dell’episodio, a determinare l’entità dello stop.
Se dovessero arrivare effettivamente due turni, però, la conseguenza sarebbe chiara: Malen non sarebbe disponibile per Roma-Napoli, aggiungendo un’ulteriore complicazione alla gestione della squadra giallorossa.