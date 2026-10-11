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Allegri convince tutti con il suo nuovo assetto: difesa a tre promossa!

Allenatore in camicia bianca e cravatta nera saluta con la mano durante una partita

Massimiliano Allegri cambia assetto tattico nel Napoli e ritorna alla difesa a tre contro il Frosinone, scelta che garantisce solidità difensiva nella partita vinta dagli azzurri. A ribadirlo è Il Mattino.

Il ritorno alla linea a tre: Rrahmani, Marin e Badiashile

Il tecnico del Napoli abbandona il precedente modulo e schiera tre difensori centrali: Rrahmani, Marin e Badiashile.

Beukema rimane ancora in panchina e non riesce a trovare spazio, decisione che consente di aumentare la compattezza difensiva contro l’aggressività del Frosinone di Alvini. Badiashile offre una prestazione ordinata al centro della retroguardia.

Difensore del Napoli in maglia azzurra contrasta avversario in maglia nera durante partita di calcio
Badiashile durante la partita (FOTO&FATTI)

L’equilibrio offensivo: Di Lorenzo e Hojlund protagonisti

Allegri ritrova equilibrio tra difesa e attacco attraverso il posizionamento di Di Lorenzo a sostegno in fase difensiva, mentre Hojlund agisce da riferimento offensivo per gli azzurri. Sulle fasce Noa Lang dimostra intraprendenza e propositività. David Neres, invece, continua la ricerca della migliore condizione fisica.

Le scelte tattiche del tecnico azzurro si rivelano efficaci nella gestione della gara, permettendo al Napoli di controllare il match contro un avversario fisico e determinato. L’assetto a tre difensori offre una base solida per lo sviluppo della manovra offensiva nella fase centrale della stagione.

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