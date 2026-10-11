Lucca in difficoltà, ma Allegri non lo abbandona: “Va aiutato”

Lorenzo Lucca attraversa un momento complicato al Napoli, ma Massimiliano Allegri sceglie di proteggerlo pubblicamente anziché isolarlo.

Allegri: aiutare Lucca, non abbandonarlo

Dopo la vittoria contro il Frosinone, il tecnico azzurro ha affrontato direttamente la questione in conferenza stampa. «Sono contento di Neres e Badiashile, del rientro di McTominay, di Hojlund e di Lucca quando è entrato, anche se ha sbagliato qualcosa. Ora è in un momento di difficoltà, va aiutato, ma deve sapere che tutto il gruppo ha grande stima di lui» ha dichiarato Allegri.

Le parole dell’allenatore rivelano una strategia precisa: riconoscere i limiti attuali dell’attaccante senza negarli, ma contemporaneamente sottolineare il supporto dell’intera squadra. Non è una difesa cieca, bensì un messaggio pubblico di continuità fiduciaria verso un giocatore in fase calante.

Napoli e Lucca, il sostegno dello spogliatoio in primo piano

Allegri enfatizza che la stima del gruppo nei confronti di Lucca rimane intatta. In una fase dove le prestazioni dell’attaccante non brillano, mantenere coesione interna diventa prioritario. Il tecnico non cita statistiche o numeri negativi: sceglie di posizionare il recupero di Lucca come una questione collettiva, non individuale.

Il messaggio è diretto sia verso l’esterno, per evitare isolamento mediatico attorno al giocatore, sia verso lo spogliatoio, confermando che il Napoli continua a credere nel potenziale di Lucca nonostante le difficoltà attuali. L’aiuto concreto passa anche attraverso il campo e dalle scelte tattiche che Allegri farà nei prossimi impegni.