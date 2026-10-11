Verso Villareal, arrivano importanti novità dall’infermeria: Anguissa verso il rientro

Massimiliano Allegri può contare su un solo recupero per la sfida di martedì al Villarreal in Champions League: Frank Anguissa potrebbe essere disponibile se domani supera il test sul campo.

Possibile rientro in Champions

L’azzurro non è stato convocato nella gara col Frosinone a causa di una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra, rimediata prima della sosta internazionale a Firenze.

Secondo il Corriere dello Sport, saranno ore decisive: se Anguissa sostiene un certo ritmo di lavoro, partirà con la squadra per la Spagna.

I forfait di Allegri per il Villarreal

Il Napoli dovrà invece rinunciare a diversi elementi. Esclusi dalla lista Uefa sono Marianucci e Giovane. Indisponibili per infortunio: Alisson, Buongiorno, Favasuli, Olivera e Vergara.

La sfida al Villarreal è in programma martedì alle 21 e rappresenta la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Gli azzurri arrivano dalla vittoria 3-0 con il Frosinone: ora serve continuità e, soprattutto, fare punti anche in campo europeo.