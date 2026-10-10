Politano in dubbio per il Frosinone: Allegri prepara il cambio modulo

Matteo Politano non è al meglio delle condizioni in vista della sfida contro il Frosinone. L’attaccante del Napoli sarà sottoposto a valutazione nella rifinitura per definire la sua disponibilità secondo quanto riporta Repubblica.

Le condizioni di Politano e il piano tattico

L’eventuale forfait dell’ultimo minuto di Politano obbligherebbe Massimiliano Allegri a modificare i piani tattici. La sua assenza comporterebbe l’abbandono dell’ipotesi di schieramento a tre difensori, con il ritorno al 4-2-3-1, ma in una configurazione nuova. In questo scenario, David Neres agirebbe titolare come ala destra e Noa Lang sulla corsia opposta.

La decisione finale dipenderà interamente dalle condizioni fisiche di Politano, che sarà sottoposto a un ulteriore controllo durante la seduta di rifinitura di questa mattina a Castel Volturno. Solo allora Allegri avrà la certezza sulla composizione della formazione.

Napoli-Frosinone: le alternative tattiche

Lo staff tecnico azzurro ha già predisposto due soluzioni diverse. Se Politano dovesse essere disponibile, il Napoli potrebbe provare la difesa a tre. In caso contrario, la squadra si assesterà sulla formazione più collaudata, con Neres e Lang sugli esterni offensivi. La scelta tra questi due assetti avrà implicazioni significative sulla struttura del gioco e sulla distribuzione dei compiti in fase offensiva.