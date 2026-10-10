Anguissa verso il rientro: il Napoli conta su di lui per la Champions

Frank Zambo Anguissa si avvicina al ritorno in campo dopo lo stop per lesione miofasciale. Il centrocampista del Napoli potrebbe essere disponibile già martedì 13 ottobre per la trasferta di Champions League contro il Villarreal.

Anguissa: le due date del possibile rientro

Il camerunense è fermo dal match al Franchi contro la Fiorentina per una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Tre settimane di stop sono già trascorse e, secondo le indicazioni attuali, potrebbero bastare per il recupero. La sua disponibilità sarà valutata giorno per giorno nei prossimi giorni.

La prima finestra di rientro è fissata a martedì 13 ottobre, quando il Napoli affronterà il Villarreal all’Estadio de la Cerámica nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Se le condizioni non consentiranno il rientro in Spagna, Anguissa sarà pronto per la sfida interna contro il Venezia del 17 ottobre.

Allegri ha urgenza di rinforzi in mediana

Il ritorno di Anguissa arriva in un momento critico. Il Napoli affronterà nove partite fino all’8 novembre, con una cadenza di un match ogni tre giorni a partire dalla gara odierna. Tra i sei giocatori attualmente fuori per infortunio, il centrocampista è l’unico che potrebbe rientrare in tempo per la trasferta di Champions, offrendo ad Allegri un’opzione preziosa in un reparto chiave durante il fitto calendario.