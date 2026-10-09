Napoli, Milton Pereyra verso la convocazione: indizio sul numero di maglia!

Domani nella distinta del Napoli potrebbe figurare un nome nuovo, ossia quello di Milton Pereyra. Infatti, l’argentino non rientra nella lista dei convocati per il match della Primavera e, al contempo, la Lega ha diffuso il suo numero di maglia.

Milton Pereyra convocato per Napoli-Frosinone?

La crisi infortunati del Napoli ha spinto Max Allegri a testare le qualità di vari giocatori provenienti dal settore giovanile, soprattutto durante la calma della sosta internazionale in assenza di gare e pressioni. Ebbene, come svela Ciro Troise, ecco che domani in Napoli-Frosinone potrebbe già arrivare la prima promozione ufficiale, vale a dire quella di Milton Pereyra, trequartista argentino classe 2008. Effettivamente, i segnali ci sono: l’ex Boca Juniors non figura nella lista diramata da Nocerino per la prossima gara della Primavera e, come se non bastasse, sul sito della Lega Serie A è comparso il suo numero ufficiale: il 36.

Numerazione storica

Il 36 di Milton Pereyra è una grande novità per il Napoli. Infatti, non esiste alcun precedente giocatore che abbia indossato questo numero sulle spalle della maglia azzurra. Si tratta di una scelta curiosa, insolita per il mondo calcistico, non essendo legata né a posizioni specifiche né a particolari ricorsi storici. Dunque, magari lo stesso 18enne avrà la possibilità di spiegare questa scelta: caso oppure motivazioni precise?