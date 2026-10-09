Napoli-Frosinone, arrivano conferme da Sky: difesa a tre con Beukema!

Massimiliano Allegri prepara il Napoli al ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali con una difesa a tre. Domani, sabato 10 ottobre, al Maradona arriva il Frosinone alle 20:45, e il tecnico azzurro orienta la formazione verso un 3-4-2-1 con Beukema, Rrahmani e Marin in retroguardia.

Le possibili scelte di Allegri

Il Frosinone arriva a Napoli da sesto in classifica con 10 punti, frutto della vittoria 2-0 contro il Como prima della sosta. Gli azzurri occupano la nona posizione a tre lunghezze dai ciociari e cercano il riscatto dopo un inizio di stagione altalenante. La sfida non sarà semplice: i ragazzi di Alvini rappresentano un ostacolo tutt’altro che facile.

Allegri è pronto a dar vita al suo nuovo 3-4-2-1 secondo Sky Sport, con lo schieramento di Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka e Spinazzola al centrocampo. In trequarti il duo De Bruyne-Neres supporta Hojlund, mentre Meret presidia la porta. Possibile panchina, dunque, per Politano.

La conta dei rientri e degli infortuni

La pausa internazionale ha portato luci e ombre in casa Napoli. Rasmus Hojlund torna carico: ha segnato 3 gol in 4 gare di Nations League con la Danimarca e dovrebbe guidare l’attacco, nonostante alcune ipotesi sul riposato Lucca. McTominay, dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva, entra nelle convocazioni.

Sul versante opposto, Antonio Vergara esce dalla sosta con una lesione di medio grado del soleo rimediata in Italia-Turchia e sarà indisponibile, così come Olivera.