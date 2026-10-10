Napoli-Frosinone, i convocati di Allegri: Politano recuperato, cinque assenti

Matteo Politano torna tra i convocati per Napoli-Frosinone: Massimiliano Allegri ha ufficializzato la lista di 21 elementi per l’anticipo serale al Maradona.
Gli assenti: Buongiorno, Olivera e altri tre
Il tecnico partenopeo deve fare i conti con cinque defezioni importanti. Restano indisponibili Alessandro Buongiorno, Mathias Olivera, Costantino Favasuli, André-Frank Zambo Anguissa e Antonio Vergara. Le assenze nel pacchetto arretrato costringono Allegri a scelte tattiche obbligate per affrontare il Frosinone.
I 21 convocati: rientro McTominay
Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic. Difensori centrali: Badiashile, Beukema, Marianucci, Rafa Marin, Rrahmani. Centrocampisti: De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay. Esterni d’attacco: Giovane, Lang, Neres, Politano. Attaccanti: Hojlund, Lucca, Milton Pereyra.
Tra le scelte spicca il rientro di McTominay tra i convocati, anche se il centrocampista partirà probabilmente dalla panchina. Sulla fascia destra, Di Lorenzo potrebbe agire come braccetto in una possibile difesa a tre, mentre Spinazzola sarà impiegato sulla sinistra. Il Napoli si presenta all’appuntamento con il Frosinone in vista del successivo ritorno in Champions League.