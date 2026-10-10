McTominay convocato per Napoli-Frosinone: solo 20-30 minuti nelle gambe

Scott McTominay è stato convocato per Napoli-Frosinone di questa sera al Maradona, ma la sua autonomia è limitata a 20 o 30 minuti secondo quanto comunicato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Lo scozzese non è ancora al top della forma

Il centrocampista ha superato i postumi dell’intervento cardiaco e rientra nella lista dei disponibili ufficializzata dal club. Tuttavia, la sua condizione fisica rimane cautelativa. Allegri ha chiarito che McTominay non è ancora al meglio della forma e dispone di una capacità di gioco ridotta.

McTominay in panchina: risorsa per il secondo tempo

Lo staff tecnico dovrebbe gestire prudentemente l’ex Manchester United. La strategia prevede un suo ingresso nel corso della ripresa, trasformandolo in un’arma tattica a gara in corso. L’obiettivo è dosare le forze per recuperarlo gradualmente al picco della forma nelle prossime uscite ufficiali, senza correre rischi inutili in un momento delicato della stagione.