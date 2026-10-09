McTominay c’è: convocato dal Napoli, ecco il vero obiettivo di Allegri

Scott McTominay si avvicina al rientro in campo. Il centrocampista, secondo ‘Sky Sport’, intensifica i carichi di lavoro e si allena in gruppo dopo l’intervento di ablazione, con buone possibilità di figurare tra i convocati di Allegri già per la sfida contro il Frosinone.
McTominay: rientro graduato contro il Frosinone
Le condizioni del mediano migliorano giorno dopo giorno. ‘Sky Sport’ riferisce che la fiducia cresce per averlo a disposizione domani, anche se il suo utilizzo sarebbe limitato a uno spezzone, funzionale a ritrovare ritmo senza accelerare i tempi di recupero. L’allenatore del Napoli intende gestire il rientro con cautela.
Villarreal il vero obiettivo: tour de force azzurro
Il vero obiettivo di Allegri rimane la sfida di Champions League martedì contro il Villarreal. Gli azzurri affrontano un tour de force impegnativo e McTominay rappresenta una risorsa centrale per questa fase della stagione. Un rientro graduato consente al centrocampista di essere pienamente operativo quando il Napoli avrà bisogno della sua qualità nel doppio impegno europeo.