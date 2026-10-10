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De Bruyne, Allegri vuole il faro del Napoli: ecco cosa chiede ora il mister

De Bruyne in maglia bianca con logo Napoli durante una partita

Kevin De Bruyne sarà il punto focale tattico del Napoli nella sfida casalinga contro il Frosinone: Massimiliano Allegri gli ha affidato il ruolo di faro della manovra offensiva azzurra.

Come riferisce ‘La Repubblica’, gli azzurri mirano a conquistare i tre punti davanti a circa 50mila tifosi allo stadio Maradona e raggiungere il Frosinone a quota 10 punti in classifica, riducendo il distacco dalle posizioni di vertice. Allegri non ammette compromessi: “Niente alibi, ci serve un filotto di vittorie per risalire in classifica“.

De Bruyne, la richiesta di Allegri e il ruolo centrale

Il tecnico ha individuato nel centrocampista belga il motore della squadra. De Bruyne è chiamato a confermare anche in azzurro la qualità mostrata con la propria nazionale. Allegri gli ha fatto una richiesta esplicita: diventare il riferimento per l’intera manovra offensiva del Napoli. Il compito è ambizioso, ma centrale nella strategia del tecnico per risalire la classifica.

Napoli, Allegri ritrova McTominay ma le assenze pesano

Scott McTominay è tornato a disposizione dopo la pausa per le nazionali e dovrebbe iniziare dalla panchina. Allegri, però, deve ancora fare i conti con numerose assenze: non saranno disponibili Anguissa, Alisson Santos, Buongiorno, Vergara, Favasuli e Olivera.

Durante la sosta, il tecnico ha lavorato su un’alternativa tattica: accanto al consueto 4-2-3-1, il 3-4-2-1 rappresenta una soluzione da adottare eventualmente a partita in corso, qualora la squadra dovesse incontrare difficoltà. Contro il Frosinone, De Bruyne avrà il compito di far funzionare la manovra offensiva nonostante i vincoli organizzativi della rosa a disposizione.

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