De Bruyne, Allegri vuole il faro del Napoli: ecco cosa chiede ora il mister

Kevin De Bruyne sarà il punto focale tattico del Napoli nella sfida casalinga contro il Frosinone: Massimiliano Allegri gli ha affidato il ruolo di faro della manovra offensiva azzurra.

Come riferisce ‘La Repubblica’, gli azzurri mirano a conquistare i tre punti davanti a circa 50mila tifosi allo stadio Maradona e raggiungere il Frosinone a quota 10 punti in classifica, riducendo il distacco dalle posizioni di vertice. Allegri non ammette compromessi: “Niente alibi, ci serve un filotto di vittorie per risalire in classifica“.

De Bruyne, la richiesta di Allegri e il ruolo centrale

Il tecnico ha individuato nel centrocampista belga il motore della squadra. De Bruyne è chiamato a confermare anche in azzurro la qualità mostrata con la propria nazionale. Allegri gli ha fatto una richiesta esplicita: diventare il riferimento per l’intera manovra offensiva del Napoli. Il compito è ambizioso, ma centrale nella strategia del tecnico per risalire la classifica.

Napoli, Allegri ritrova McTominay ma le assenze pesano

Scott McTominay è tornato a disposizione dopo la pausa per le nazionali e dovrebbe iniziare dalla panchina. Allegri, però, deve ancora fare i conti con numerose assenze: non saranno disponibili Anguissa, Alisson Santos, Buongiorno, Vergara, Favasuli e Olivera.

Durante la sosta, il tecnico ha lavorato su un’alternativa tattica: accanto al consueto 4-2-3-1, il 3-4-2-1 rappresenta una soluzione da adottare eventualmente a partita in corso, qualora la squadra dovesse incontrare difficoltà. Contro il Frosinone, De Bruyne avrà il compito di far funzionare la manovra offensiva nonostante i vincoli organizzativi della rosa a disposizione.