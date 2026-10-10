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Allegri sorpreso da Hojlund sul dischetto: il retroscena prima del rigore sbagliato

Allegri sorpreso da Hojlund sul dischetto: il retroscena prima del rigore sbagliato

Un dettaglio passato quasi inosservato ha attirato l’attenzione durante la sequenza dei rigori nel corso di Napoli-Frosinone, match che il Napoli conduce all’intervallo per 2-0: Max Allegri avrebbe mostrato visibile sorpresa nel momento in cui Rasmus Hojlund si è presentato sul dischetto, lasciando intendere che il tecnico si aspettasse invece Kevin De Bruyne come tiratore.

Allegri prima del rigore: “Perché Rasmus?”, la ricostruzione

De Bruyne ha poi effettivamente calciato un rigore, siglando la rete. Hojlund, dal canto suo, ha sbagliato il proprio tentativo dal dischetto. Lo stesso calciatore danese è apparso demoralizzato, per poi scoppiare di gioia dopo il tiro dal dischetto siglato da KDB.

Nonostante l’errore del danese, Allegri non ha esitato ad avvicinarsi a Hojlund per consolarlo dopo la conclusione della sequenza. Un retroscena che in questi minuti sta divenendo virale sui social.

"perché rasmus?"
max allegri sorpresodalla scelta
dopo il rigore siglato da kdb,[[i due si abbracciano]]
Max Allegri aveva "previsto" tutto

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