Allegri sorpreso da Hojlund sul dischetto: il retroscena prima del rigore sbagliato

Un dettaglio passato quasi inosservato ha attirato l’attenzione durante la sequenza dei rigori nel corso di Napoli-Frosinone, match che il Napoli conduce all’intervallo per 2-0: Max Allegri avrebbe mostrato visibile sorpresa nel momento in cui Rasmus Hojlund si è presentato sul dischetto, lasciando intendere che il tecnico si aspettasse invece Kevin De Bruyne come tiratore.

Allegri prima del rigore: “Perché Rasmus?”, la ricostruzione

De Bruyne ha poi effettivamente calciato un rigore, siglando la rete. Hojlund, dal canto suo, ha sbagliato il proprio tentativo dal dischetto. Lo stesso calciatore danese è apparso demoralizzato, per poi scoppiare di gioia dopo il tiro dal dischetto siglato da KDB.

Nonostante l’errore del danese, Allegri non ha esitato ad avvicinarsi a Hojlund per consolarlo dopo la conclusione della sequenza. Un retroscena che in questi minuti sta divenendo virale sui social.