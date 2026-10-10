Tutto pronto al Maradona per Napoli-Frosinone: quante sorprese nelle scelte ufficiali di Massimiliano Allegri. Confermati i rumors che vedevano Politano partire dalla panchina: dal 1′, spazio a Noa Lang e David Neres nel 3-4-3 varato a sorpresa dal tecnico livornese.
Torna tra i pali anche Alex Meret. In difesa, si vede titolare Badiashile. Di seguito, le formazioni ufficiali scelte da Max Allegri per la sfida di questa sera:
• Napoli (3-4-3) – Meret, Rafa Marin,Rrahmani, Badiashile, Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, Spinazzola, Neres, Hojlund, Lang. All. Allegri
Queste, invece, i titolari scelti da Massimiliano Alvini:
• Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo All. Alvini