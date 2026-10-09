Napoli-Frosinone, Allegri sceglie Neres e Lucca: McTominay preservato per il Villarreal

Neres torna titolare e Lucca dal primo minuto: Allegri disegna il Napoli della sesta giornata attorno al tour de force, preservando risorse per il Villarreal.

Le scelte offensive contro il Frosinone

Il Mattino anticipa una formazione inedita per la sfida di sabato 10 ottobre al Maradona. Neres ritrova una maglia da titolare dopo le ultime esclusioni, mentre Lucca parte dal primo minuto in attacco. La decisione risponde all’esigenza di gestire De Bruyne nel tour de force di ottobre e di conservare Hojlund fresco in vista della trasferta europea: la Danimarca ha impegnato l’attaccante in quattro presenze in sedici giorni.

Allegri ragiona già al match con il Villarreal, primo crocevia della stagione in Europa. Per questo motivo non forza i rientri: Spinazzola, in ripresa, avrà fiducia domani dopo aver impressionato nelle ultime uscite. McTominay, invece, resta in panchina nonostante gli allenamenti in gruppo. Lo stop di quasi quaranta giorni dall’ultima gara del 30 agosto rende il centrocampista non pronto per due partite a distanza di tre giorni.

McTominay in panchina: la scelta di preservare

Il tecnico ha deciso di non rischiare il britannico nel match contro il Frosinone. Ammesso che sia disponibile, McTominay andrà in panchina: Allegri sa che le gambe non reggerebbero l’impegno ravvicinato con la Spagna. La priorità è blindare il passaggio del turno europeo con sei punti a Villarreal, lasciando tempo per recuperare il distacco dalle prime in Serie A.

L’assetto probabile sarà un 3-4-3 o 3-4-2-1. Il Napoli si presenta al Maradona con una formazione rimaneggiata, ma costruita per sopravvivere al calendario e arrivare intatto alla partita che conta.