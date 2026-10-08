Napoli, Marianucci rientra e suona la carica: “Ora sono pronto!”

Luca Marianucci torna disponibile per il Napoli dopo l’infortunio e illustra la sua visione tattica del ruolo di difensore nel sistema di gioco degli azzurri. L’infortunio lo aveva fermato a fine ritiro, nel momento più delicato della preparazione, ma Marianucci ha affrontato il recupero con determinazione, supportato dai compagni e dai tifosi.

Marianucci vuole prendersi il Napoli

Intervistato a Kiss Kiss Napoli, ha parlato in merito alla sua disponibilità in campo dopo l’infortunio rimediato in estate. Il difensore è pronto ad essere importante per Allegri e la squadra:

“Ora sto bene, da questa settimana sono rientrato in gruppo, sono pronto per sabato. Manco al Maradona da tempo e sono molto contento di ripartire. L’infortunio è arrivato a fine ritiro, nel momento peggiore, dopo un mese di lavoro importante, l’aiuto e il supporto dei tifosi e compagni è stato importante”.

Sul lavoro richiesto da Allegri

Non è mancato un passaggio sulla costruzione dal basso, ormai importante nel calcio moderno per attirare l’avversario al pressing e trovare spazi giusti per andare in porta:

“A me piace molto muovere la palla con i compagni. Il ruolo dei difensori sta cambiando: il gioco dal basso ti dà più possibilità di far gol e così gli altri corrono per inseguirti provando a toglierti palla”.

Dopo l’infortunio, Marianucci tornerà nell’elenco dei convocati e sarà un’arma importante per Allegri. Il possibile passaggio alla difesa a tre, già dalla partita contro il Frosinone, permetterà all’ex Empoli di entrare maggiormente nelle rotazioni, anche in vista dei numerosi impegni fino alla prossima sosta.