Napoli, pressione su Allegri? “De Laurentiis è ancora convinto del tecnico”

Il momento del Napoli di Massimiliano Allegri resta sotto osservazione, ma la posizione dell’allenatore non sarebbe in discussione. A fare il punto è Il Mattino, che racconta il confronto tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis e chiarisce quale sia l’orientamento del presidente azzurro.

Nonostante un avvio di stagione caratterizzato da qualche difficoltà e da risultati inferiori alle aspettative, De Laurentiis continuerebbe infatti a considerare Allegri l’uomo giusto per guidare il progetto. Nessun cambio di rotta, dunque, almeno per il momento: la società vuole concedere al tecnico il tempo necessario per dare una fisionomia precisa alla squadra.

De Laurentiis-Allegri, la fiducia resta: il retroscena

Secondo quanto riferito dal quotidiano napoletano, il presidente non avrebbe esercitato pressioni particolari sull’allenatore. Al contrario, De Laurentiis sarebbe ancora convinto della scelta compiuta in estate e avrebbe ribadito la necessità di mantenere la calma, soprattutto in una fase della stagione nella quale gli impegni sono destinati ad aumentare.

Il concetto riportato da Il Mattino è chiaro: “Aurelio De Laurentiis non mette pressione ad Allegri: è ancora convinto che sia il tecnico giusto per gestire il dopo-Conte e il settembre negativo non gli ha fatto cambiare idea. E glielo ha ribadito in questi giorni: restiamo calmi e pensiamo ai nostri obiettivi”.

Un mese decisivo per il Napoli

La fiducia, però, non significa che il prossimo periodo non sarà importante. Il Napoli si prepara ad affrontare un mese particolarmente intenso, con una serie di partite ravvicinate prima della successiva sosta per le nazionali.

È proprio in questa fase che Allegri dovrà iniziare a dare una fisionomia ancora più precisa alla squadra, correggendo le difficoltà emerse nelle prime uscite e trovando maggiore continuità sul piano del gioco e dei risultati. La società, dal canto suo, continuerà a lavorare al fianco dell’allenatore senza alimentare tensioni.

Il piano della società: aspettare Allegri

La linea tracciata da De Laurentiis sembra quindi quella della continuità. Il progetto estivo prevedeva che il Napoli iniziasse a prendere forma proprio in questa fase della stagione, dopo un primo periodo utile a conoscere la rosa e assimilare le idee del nuovo allenatore.

Il prossimo ciclo di partite rappresenterà dunque un passaggio fondamentale. Allegri avrà l’opportunità di invertire la rotta e dare risposte sul campo, mentre De Laurentiis continuerà a garantire fiducia al tecnico. Al momento, insomma, non emergono segnali di una separazione: il Napoli vuole andare avanti con Allegri e verificare i progressi della squadra nelle prossime settimane.