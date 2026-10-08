Napoli, tour de force di ottobre: Allegri valuta seriamente l’alternanza Hojlund-Lucca

Nove partite in circa un mese costringono Massimiliano Allegri a gestire con oculatezza l’attacco del Napoli: la soluzione passa attraverso l’alternanza a sorpresa tra Hojlund e Lucca.

Secondo Il Mattino, il tecnico starebbe valutando una staffetta tra i due attaccanti per distribuire il carico di lavoro in una fase fitta di impegni. Dopo il Frosinone, gli azzurri affronteranno martedì il Villarreal in Spagna, uno scontro decisivo per il proseguo europeo. Il calendario non concede respiri: Allegri ha necessità di ruotare le risorse offensive senza compromettere continuità e intensità.

Hojlund reduce dalla Nazionale, Lucca in cerca di spazio

L’ex Manchester United torna dagli impegni con la Danimarca con tre gol in quattro partite e un minutaggio significativo alle spalle. Gestire il danese diventa prioritario dopo i carichi internazionali, aprendo così opportunità concrete per Lucca di aumentare la propria presenza in campo durante questo periodo cruciale. Anche Matteo Politano rientra tra i giocatori sui quali Allegri conta di puntare nella prossima sfida.

Il tour de force di ottobre rappresenta un banco di prova tattico per il Napoli: la capacità di alternare gli attaccanti senza perdere incisività offensiva diventerà determinante sia per il proseguo del campionato che per il cammino europeo contro il Villarreal.