Napoli, Badiashile come sostituto di Favasuli? Allegri lo prova nel nuovo ruolo

Benoit Badiashile potrebbe esordire da titolare con il Napoli già contro il Frosinone, in un ruolo inedito da esterno sinistro.

L’esigenza di Allegri e le assenze in difesa

Massimiliano Allegri deve gestire un tour de force ravvicinato e i numerosi infortuni della rosa azzurra. Il difensore arrivato in prestito dal Chelsea ha giocato finora solo uno spezzone contro l’Inter a San Siro. La defezione di Olivera e Favasuli nel ruolo di esterno sinistro, con Spinazzola unico disponibile, costringe il tecnico a soluzioni alternative.

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Badiashile da terzino: la soluzione tattica

Secondo ‘Repubblica’, Allegri valuta di schierare il francese non da centrale, ma da terzino sinistro in una difesa a quattro. Si tratta di un adattamento tattico dettato dall’emergenza infortuni. L’ex Chelsea avrebbe così l’occasione di inserirsi concretamente nelle rotazioni difensive del Napoli dopo l’esordio limitato in Champions League.

La scelta rappresenta un compromesso tra la necessità di coprire la fascia sinistra e l’opportunità di dare spazio a Badiashile dopo settimane di marginalità. Le prossime partite determineranno se l’adattamento sarà confermato o se Allegri modificherà l’assetto difensivo una volta recuperati i giocatori infortunati.