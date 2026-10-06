Napoli in emergenza sulle fasce, Allegri studia soluzioni: nuovo ruolo per Badiashile!

Gli infortuni di Olivera e Favasuli durante la sosta delle Nazionali complicano la situazione del Napoli sulle fasce laterali. Massimiliano Allegri studia alternative tattiche per fronteggiare l’emergenza difensiva.
Fasce ridotte: le opzioni di Allegri
Come riporta il Corriere dello Sport, con Spinazzola assente a sinistra e la coperta corta sugli esterni, l’allenatore azzurro valuta più soluzioni.
A destra Di Lorenzo rimane l’unica opzione, mentre a sinistra il ventaglio si allarga. In una difesa a quattro, Allegri potrebbe adattare un centrale mancino come Badiashile in posizione di terzino, soluzione eccezionale per coprire l’assenza sulla fascia sinistra.
Dubbio tra due moduli
In questa lunga sosta si è parlato tanto dell’idea di Allegri di cambiare modulo, soprattutto per dare spazio all’esplosività di Favasuli. L’infortunio rimediato, però, rimanda tutto al suo rientro. Ora il tecnico ha dei dubbi da sciogliere a partire già dalla sfida contro il Frosinone.
La difesa a 4 sarebbe un rischio, considerando l’assenza numerosa di terzini, ma c’è l’ipotesi Badiashile da non scartare. In caso di difesa a tre, gli spazi laterali potrebbero essere coperti da centrocampisti o esterni offensivi come Politano o Vergara. Da non dimenticare nemmeno il rientro di Marianucci. Insomma, la linea con tre centrali, sembrerebbe essere la migliore in questa fase di emergenza. La decisione però spetta ad Allegri.