Mandragora al Napoli, occasione di mercato? Il centrocampista del Torino stuzzica gli azzurri

Rolando Mandragora rappresenterebbe un’opportunità concreta per il Napoli. Il centrocampista, trasferitosi al Torino il primo settembre scorso dalla Fiorentina per circa 5 milioni di euro, con contratto quadriennale, potrebbe diventare comunque un obiettivo azzurro a una valutazione inferiore agli otto milioni.

Mandragora e il Napoli: un interesse di lunga data

L’interesse della dirigenza partenopea per il centrocampista scampiese non è recente. Nel corso dell’estate 2025, la dirigenza azzurra aveva effettuato un sondaggio concreto con l’agente del giocatore per valutare il suo inserimento a centrocampo. Prima ancora, il monitoraggio risaliva ai tempi di Gennaro Gattuso, sebbene nessuna trattativa si sia mai concretizzata in una cessione in azzurro.

Mandragora al Torino: perché il prezzo può scendere

Il giocatore originario di Scampia mantiene un legame forte con la sua terra natale. Il Torino lo ha pagato 5 milioni alla Fiorentina e potrebbe cederlo per una cifra inferiore agli otto milioni, riducendo significativamente il margine rispetto all’investimento iniziale. Mandragora è inoltre nel giro della Nazionale italiana di Roberto Mancini, fattore che alimenta l’interesse dei club, che cerca un centrocampista.

Un’operazione a gennaio rimane difficile, ma l’ipotesi resta vita, con il Napoli che potrebbe tornare a bussare alla porta del Torino con proposte concrete.