McTominay apre al ritorno in Premier League: il Napoli fissa il prezzo

Scott McTominay non esclude un addio al Napoli a fine stagione per tornare in Premier League. Secondo ‘Sky Sport CH’, il centrocampista scozzese ha aperto le porte a un clamoroso ritorno in Inghilterra.

Le complicazioni contrattuali bloccano il rinnovo

Arrivato nell’estate del 2024, McTominay si è imposto come uno dei leader del centrocampo azzurro. I dialoghi per il rinnovo contrattuale, però, si sono arenati sulle richieste salariali avanzate dal suo entourage, rendendo concreta l’ipotesi di una separazione nella prossima finestra di mercato. A complicare ulteriormente la situazione interviene la nostalgia del calcio inglese dello stesso giocatore.

Il Napoli, tuttavia, non intende svendere il proprio gioiello. La società ha già fissato una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra alla portata dei top club inglesi e che genererebbe una plusvalenza significativa per De Laurentiis, considerato che il contratto di McTominay scade nell’estate del 2028.

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Manchester United e Aston Villa già in movimento

Durante la scorsa estate, Manchester United (la sua ex squadra) e Aston Villa avevano già effettuato sondaggi esplorativi con il Napoli per valutare la fattibilità dell’operazione.

L’agente di McTominay mantiene contatti costanti con diverse dirigenze della Premier League, gettando le basi per un possibile trasferimento nella prossima sessione estiva. La trattativa per il rinnovo potrebbe definitivamente arenarsi nelle prossime settimane, accelerando una soluzione di mercato.