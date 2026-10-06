Napoli, cosa ha fatto De Laurentiis a Castel Volturno: si è parlato anche di mercato

Aurelio De Laurentiis è tornato a Castel Volturno e la sua visita ha avuto un significato importante in vista della ripresa della stagione. Il presidente del Napoli ha incontrato Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna, affrontando diversi temi legati al presente e soprattutto al futuro della squadra.

De Laurentiis-Allegri-Manna, confronto anche sul mercato

Tra gli argomenti affrontati durante la visita del presidente c’è stato anche il mercato. La sessione invernale non è vicinissima, ma il Napoli ha già iniziato a ragionare sulle possibili strategie, anche se al momento non risultano operazioni concrete in entrata.

Il confronto con Manna è servito soprattutto a fare il punto sulle esigenze della rosa e sulle eventuali opportunità che potrebbero presentarsi nei prossimi mesi. La linea, al momento, appare prudente: eventuali interventi potrebbero essere valutati soprattutto in presenza di uscite.

Napoli, gennaio si avvicina: prima le uscite

Il club azzurro non sembra infatti intenzionato a intervenire sul mercato in maniera indiscriminata. L’obiettivo è mantenere equilibrio nella rosa e valutare eventuali movimenti sulla base delle necessità individuate da Allegri.

Il mercato di gennaio resta quindi sullo sfondo, con la dirigenza che continuerà a monitorare la situazione nelle prossime settimane. Le strategie potrebbero cambiare rapidamente qualora dovessero concretizzarsi alcune partenze o emergessero nuove esigenze tecniche.

Allegri pensa al Frosinone, Manna guarda già oltre

Il confronto tra De Laurentiis, Allegri e Manna è arrivato alla vigilia della ripresa degli impegni ufficiali. La priorità immediata è la sfida contro il Frosinone, primo appuntamento di un calendario che tornerà rapidamente a essere molto intenso con anche la Champions League.

Allegri è concentrato sulla preparazione della squadra e sul recupero degli indisponibili, mentre Manna continua a lavorare sulle prospettive future della rosa. Due piani differenti che si intrecciano nella programmazione del Napoli.

De Laurentiis, non solo mercato: attenzione anche agli infortunati

Durante la visita a Castel Volturno il presidente ha inoltre ribadito la propria vicinanza allo staff tecnico e a quello medico. La gestione degli infortuni rappresenta infatti uno dei temi più delicati delle ultime settimane e De Laurentiis vuole mantenere un quadro costante della situazione.

Il dossier relativo al nuovo centro sportivo resta inoltre sul tavolo, ma in questo momento l’attenzione principale è rivolta alla squadra e alla ripresa del campionato.

Napoli, il mercato è già nei pensieri della società

La visita di De Laurentiis conferma quindi il contatto diretto tra presidente, allenatore e direttore sportivo. Il mercato di gennaio è già entrato nelle discussioni del club, anche se per ora non ci sono operazioni definite e molto dipenderà dalle eventuali uscite.

La stagione è pronta a ripartire e il Napoli vuole farsi trovare pronto su tutti i fronti: campo, infermeria e mercato. Il confronto di Castel Volturno rappresenta un primo passo per programmare le prossime settimane.