Manna svela tutto: “Parlammo con gli agenti di Mastantuono in estate”

Giovanni Manna ha parlato a Dazn prima di Fiorentina-Napoli. Il ds azzurro ha parlato della situazione di Anguissa, ma ha anche svelato un incredibile retroscena riguardo un avversario come Franco Mastantuono, trattato dal club in estate.

Manna su Anguissa: “Ha il focus sul Napoli”

Intervistato da Dazn, Manna ha voluto fare chiarezza sula questione Anguissa. Il camerunense ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e le tratttive per il rinnovo procedono al rilento, nel mezzo di un inizio di stagione non positivo per lui. Il ds ha però tranquillizzato l’ambiente:

“Parlo con Frank tutti i giorni, sta bene ed è concentrato. Se riusciremo a trovare una quadra funzionale ad entrambi è bene, altrimenti Frank ha dato tanto a questo club e non ci saranno problemi a separarci a fine stagione. Ma non vedo grosse difficoltà, è dentro al progetto e ha il focus sulla stagione. Poi bisogna contestualizzare il suo momento: ha avuto un fastidio e ha avuto problematiche importanti l’anno scorso. Bisogna aver pazienza e stare tranquilli, abbiamo fiducia in lui”.

La situazione resta quindi sotto controllo, al di là della scelta che verrà presa per il rinnovo del suo contratto. La professionalità di Anguissa non è in discussione, restano da risolvere solo alcune problematiche di carattere fisico.

Mastantuono poteva andare al Napoli? Il retroscena in estate:

Il ds ha regalato anche un retroscena riguardo un calciatore che affronterà oggi da avversario, cioè Franco Mastantuono. L’argentino è statto trattato dal Napoli, ma poi reputato non ideale dal club nonostante il suo indiscusso valore:

“Mastantuono lo abbiamo seguito ai tempi del River. Il giocatore è forte, quest’anno abbiamo parlato con gli agenti così come abbiamo parlato con tanti. Poi per le condizioni a cui lo dava il Real Madrid non era funzionale ad una società con il Napoli”.

Il club ha quindi ritenuto che non fosse il caso di acquistare un calciatore di questo livello soltanto in prestito secco. Questa dinamica non si adattava bene alle esigenze di un club con le ambizioni del Napoli, voglioso di costruire qualcosa anche sul lungo periodo.