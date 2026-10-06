Napoli, ottime notizie da Alisson Santos: si accelera il recupero!

Alisson Santos potrebbe tornare in campo una settimana prima del previsto. L’esterno brasiliano, fermo ai box dal 10 settembre, accorcia i tempi di recupero secondo quanto riporta Il Mattino.

Rientro anticipato per Alisson Santos

Arrivano finalmente delle buone notizie sul fronte infortuni in casa Napoli. Come affermato da Il Mattino, Alisson Santos potrebbe anticipare il suo rientro di una settimana rispetto alla tabella iniziale che prevedeva l’inizio di novembre. L’assenza prolungata ha lasciato un vuoto sulla fascia esterna, costringendo il Napoli a ricorrere a soluzioni alternative. Il recupero accelerato rappresenta un contributo significativo per Massimiliano Allegri nelle prossime settimane.

L’esterno brasiliano era stato costretto a fermarsi dopo l’infortunio rimediato contro l’Arsenal, un’assenza che ha pesato sulla gestione tattica delle fasce. Con il suo ritorno più vicino, il tecnico potrà contare su un elemento importante per l’ampiezza dell’azione offensiva. I tempi accorciati suggeriscono una prognosi positiva e un recupero senza complicazioni rispetto alle previsioni iniziali.