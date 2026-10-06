Napoli-Doumbia, retroscena Allegri: “Lo ha chiesto a Manna”

Issa Doumbia è stato un obiettivo concreto di Massimiliano Allegri, prima ancora dell’esperienza del tecnico sulla panchina del Napoli. Il centrocampista ivoriano, oggi allo Sporting CP, sarebbe infatti stato seguito con grande attenzione dall’allenatore già nella scorsa primavera, quando Allegri era ancora accostato al Milan.

A svelare il retroscena è Nicolò Schira, che racconta un intreccio di mercato particolarmente interessante tra Milan e Napoli. Il nome di Doumbia era già presente nei radar di Allegri e della dirigenza rossonera, tanto che l’allora direttore sportivo Igli Tare avrebbe avuto un incontro con l’agente del giocatore.

Doumbia-Milan, Allegri lo aveva già indicato

Prima dell’arrivo a Napoli, Allegri aveva dunque già maturato una considerazione positiva nei confronti di Doumbia. Il centrocampista era considerato un profilo interessante per caratteristiche fisiche e tecniche, tanto da finire tra i giocatori valutati per il progetto rossonero.

La trattativa, però, non si è concretizzata. Lo scenario è cambiato successivamente e Allegri ha portato con sé il suo apprezzamento per il giocatore anche nella nuova avventura sulla panchina del Napoli.

Allegri lo chiese anche al Napoli: Manna era stato informato

Il retroscena più interessante riguarda proprio il passaggio dell’allenatore in azzurro. Secondo quanto riferito da Schira, una volta arrivato al Napoli Allegri avrebbe chiesto a Giovanni Manna di provare a ingaggiare Doumbia.

Il tecnico aveva quindi individuato nel centrocampista un possibile rinforzo per la nuova squadra, ma a quel punto la situazione era già cambiata. Lo Sporting aveva infatti anticipato la concorrenza e aveva già chiuso l’operazione per il giocatore.

Napoli-Doumbia, l’affare era ormai sfumato

Il Napoli si è così trovato di fronte a un’operazione già definita dal club portoghese. Nonostante l’interesse e la richiesta di Allegri, Manna non ha potuto trasformare il gradimento dell’allenatore in una trattativa concreta.

Doumbia è quindi diventato un obiettivo mancato del nuovo Napoli di Allegri, con il tecnico che avrebbe voluto ritrovarlo in azzurro dopo averne già apprezzato le qualità nei mesi precedenti. Non si esclude, però, che in futuro gli azzurri possano tornare alla carica del giocatore.

Il retroscena di mercato racconta le idee di Allegri

La vicenda rappresenta anche un’indicazione interessante sui profili ricercati dall’allenatore per il suo progetto. Doumbia era stato individuato come un giocatore in grado di aggiungere caratteristiche specifiche al centrocampo, ma i tempi dell’operazione hanno impedito al Napoli di inserirsi.

Allegri lo aveva indicato prima al Milan e poi al Napoli, ma in entrambi i casi Doumbia ha preso una strada diversa: oggi il centrocampista è dello Sporting.