Napoli, Vergara esprime la sua preferenza ad Allegri: “Preferisco giocare a destra”

Antonio Vergara ha trovato l’esordio con maglia azzurra della Nazionale, un’emozione unica in cui ha potuto condividere il campo con tanti amici legati dallo stesso territorio di provenienza. Effettivamente, in tanti provengono da Napoli e dintorni.

L’appello di Vergara: “Devo farmi trovare sempre pronto”

Antonio Vergara ha esordito con la maglia dell’Italia nel corso dell’ultima gara di Nations League contro la Francia. Un debutto ottimo e convincente per un ragazzo che ha fame e voglia di giocare, come sottolineato nel corso della sua ultima intervista ai microfoni de La Repubblica. In questo periodo Mancini sta sperimentando tanto e, dal canto suo, il classe ’03 avrebbe una certa preferenza…

Ecco le sue parole:

“L’esordio con la Francia? Un’emozione enorme: vestire i colori dell’Italia è qualcosa di unico, veramente speciale. In mezzo a tanti campioni mi sono sentito a mio agio, alla fine sono umani anche i francesi. Titolare nelle prossime partite? Questo dipende dal mister. Devo solo farmi trovare sempre pronto. Il CT farà le sue scelte. Ci spero sempre. A me piace giocare di più a destra, perché essendo mancino ho la possibilità di rientrare sul piede sinistro. Ma sono a totale disposizione di Mancini”.

Un chiaro segnale anche ad Allegri, quella sulla preferenza di posizione. Il tecnico azzurro lo ascolterà nelle prossime occasioni?

Dove giocherebbe nel Napoli?

Nel Napoli di Allegri ci sarebbe spazio per Vergara sulla destra? Assolutamente sì, che sia nel 4-3-3 che nel 3-4-2-1. Nel primo caso, dovrebbe contentere il posto ai vari Politano e Neres, mentre nel secondo caso potrebbe avere meno concorrenza nei due dietro la punta, magari a destra assieme a Kevin De Bruyne o a un esterno, con il ragazzo napoletano che giocherebbe più come fantasista al centro del campo e più vicino alla punta. Peccato che, in più di un’occasione, abbi