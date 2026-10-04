De Bruyne resta con il Belgio: niente rientro anticipato a Napoli

Kevin De Bruyne non rientra in anticipo a Napoli nonostante la squalifica per la Nations League: il centrocampista continua ad allenarsi con il Belgio a Tubize.

De Bruyne: la squalifica non cambia i piani del Belgio

L’ammonizione rimediata nel finale della vittoria 3-0 contro la Turchia ha innescato automaticamente lo stop per la sfida contro la Francia. Era stata valutata l’opzione di liberare De Bruyne in anticipo, consentendogli di tornare a lavorare con Massimiliano Allegri al Napoli. La federazione belga ha invece mantenuto il giocatore a disposizione del gruppo.

L’allenamento a Tubize: De Bruyne e Tielemans rimangono

Secondo HLN Sports, De Bruyne ha preso parte all’ultimo allenamento della Nazionale insieme al resto della squadra. Anche Youri Tielemans, anch’egli squalificato per la prossima gara di Nations League, ha continuato a lavorare con il gruppo belga nonostante non possa essere impiegato contro la Francia.

La decisione del Belgio di trattenere De Bruyne comporta uno slittamento del rientro del centrocampista azzurro agli ordini di Allegri, rimandando il suo reintegro nella rosa del Napoli ai tempi stabiliti dalla Nazionale.