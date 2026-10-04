Napoli: Meret e Spinazzola verso il rientro, Buongiorno slitta al 2027

Gli azzurri recuperano progressivamente dai guai fisici. Meret, Spinazzola e Giovane sono vicini al rientro, mentre Buongiorno tornerà nel 2027 come rivela il ‘Corriere dello Sport’. Anguissa e Alisson rimangono da valutare.

Meret e Spinazzola: il ritorno imminente

Massimiliano Allegri conta di riavere a disposizione due pedine importanti nel giro di pochi giorni. Meret e Spinazzola si avvicinano al rientro in campo dopo le rispettive assenze, fornendo al tecnico opzioni tattiche che erano mancate nelle ultime settimane. Anche Giovane e Marianucci procedono verso il recupero, sebbene i tempi esatti rimangono ancora da definire.

McTominay rappresenta un caso particolare: lo scozzese si sottoporrà a test d’idoneità sportiva martedì. Solo dopo Allegri deciderà se convocarlo per la sfida contro il Frosinone del 10 ottobre al Maradona. La disponibilità del centrocampista dipenderà dunque dall’esito di questa valutazione medica.

Anguissa in dubbio, Alisson sotto osservazione

Diversa la situazione per Anguissa e Alisson, entrambi ancora da valutare. Il primo è fermo per un problema all’adduttore, il secondo alle prese con una lesione del bicipite femorale. I tempi di recupero non sono ancora chiari, costringendo Allegri a pianificare le prossime scelte tattiche senza certezze su questi due calciatori.

La gestione dei tempi di rientro diventa cruciale in questa fase della stagione. Allegri non può permettersi di affrettare il recupero di giocatori ancora non al cento per cento, ma al contempo ha bisogno di aumentare le opzioni disponibili. La prossima settimana porterà chiarimenti importanti su entrambi i fronti.

Buongiorno: il rientro rimandato al 2027

Più lungo il percorso per Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, il difensore centrale non sarà disponibile prima del 2027 a causa dell’intervento al ginocchio destro. Una perdita significativa per la difesa del Napoli, che dovrà fare affidamento su altre soluzioni in questa prima parte di stagione.

L’assenza prolungata di Buongiorno costringe Allegri a riconfigurare gli equilibri difensivi. Il calciomercato invernale potrebbe offrire opportunità per colmare questa lacuna, anche se il focus rimane sul recupero graduale dei calciatori già in rosa. Nel frattempo, il Napoli gestisce una situazione infermeria complessa che richiede pazienza e programmazione attenta per i prossimi impegni.