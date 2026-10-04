Napoli, Vergara e De Bruyne show in Nazionale: però con il Frosinone giocherà solo uno di loro

Antonio Vergara ha trovato l’esordio con l’Italia, Kevin De Bruyne sta trascinando il Belgio da vero fuoriclasse: la sosta per i due giocatori del Napoli sta dando risultati ottimi, ma alla ripresa del campionato sarà ballottaggio fra i due.

Ballottaggio tra Vergara e De Bruyne per Napoli-Frosinone

La sosta per le Nazionali è ancora nel vivo. Il Napoli osserva da lontano i suoi giocatori, che stanno trovando spazio e prestazioni di alto livello. Al rientro, però, ci sarà subito da lavorare per farsi trovare pronti in vista di un match delicatissimo contro il Frosinone: lo stop di Firenze non è stato digerito del tutto e servirà vincere. Che sia con un nuovo modulo o no, non importa. Ecco che, dunque, Allegri pensa già alla prossima formazione e, stando a Il Mattino, c’è già un dubbio importante: Kevin De Bruyne o Antonio Vergara dal 1′? La posizione è ancora incerta tra mezz’ala e trequarti, ma ne gicherà solo uno. Al momento l’italiano pare in vantaggio, ma è ancora prestissimo.

Rendimenti ottimi con le proprie Nazionali

Il ballottaggio tra Vergara e De Bruyne è una costante di questo avvio di stagione, un duello tra due giocatori che stanno facendo benissimo con le rispettive Nazionali. Vergara ha trovato l’esordio con l’Italia, subentrando con un impatto ottimo in Francia; De Bruyne sta trascinando il suo Belgio, soprattutto con l’ultima doppietta contro la Turchia. Insomma, il momento di forma è ottimo per entrambi e Allegri è chiamato a una scelta piuttosto ardua.