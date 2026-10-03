Vergara, esordio da urlo con l’Italia: i quotidiani esaltano la sua prova

Antonio Vergara ha debuttato con la Nazionale italiana nella partita Francia-Italia di Nations League, entrando nella ripresa e lasciando subito il segno nel match parigino terminato 1-1.

Vergara nella ripresa: l’impatto decisivo azzurro

Il centrocampista del Napoli è entrato al posto di Pio Esposito e ha immediatamente influenzato il gioco della squadra del commissario tecnico Roberto Mancini. La sua presenza in campo ha generato una reazione positiva complessiva, con gli azzurri che hanno trovato il pareggio subito dopo il suo corpo a corpo con Upamecano. Sebbene il difensore francese abbia vinto il duello, il pressing azzurro conseguente ha portato direttamente alla rete di Alessandro Bastoni, che ha fissato l’1-1 finale.

I voti dei quotidiani alla partita di Vergara

I quotidiani hanno riconosciuto unanimemente il contributo di Vergara. La Gazzetta dello Sport ha scritto: “Trasmette quella sana incoscienza che aiuta i compagni a sentirsi alla pari con Olise e soci: c’è quando nasce l’azione del pari, c’è quando serve”, assegnando un voto di 6.5. Corriere dello Sport ha sottolineato: “Con personalità l’esordio azzurro, non solo in difesa. C’è nell’azione del gol”, stesso voto. Repubblica ha giudicato la prestazione con “Qualità e quantità” (7), mentre Il Mattino ha evidenziato: “Nella mezz’ora di ieri sera c’è stato tutto il Vergara che in meno di un anno ha conquistato la fiducia di tutti” (6.5).

Il percorso del centrocampista: dalla Serie A alla Nazionale

L’esordio di Vergara rappresenta il coronamento di una crescita rapida. In meno di dodici mesi ha conquistato la fiducia di tre diverse istituzioni: il Napoli, la Nazionale e i media specializzati. Il passaggio dalla Serie A al palcoscenico internazionale non ha intimidito il giocatore, che ha mantenuto personalità e lucidità tattica nonostante fosse al suo primo match ufficiale con la maglia dell’Italia.

La mezz’ora giocata contro la Francia ha confermato le qualità già note: propensione al pressing, lettura degli spazi, capacità di inserirsi negli ultimi metri. Non è un esordio casuale quello di Vergara a Parigi. La scelta di Mancini di dargli fiducia in una sfida di Nations League contro un avversario di prima fascia dice molto sulla stima che il centrocampista del Napoli si è costruito nel corso di questi mesi.

Cosa significa questa prestazione per il futuro di Vergara in azzurro? Il centrocampista del Napoli ha dimostrato di poter stare al livello della Nazionale, senza cali di concentrazione o errori grossolani. Le prossime convocazioni dipenderanno dalle sue prestazioni in Serie A, ma il segnale inviato da Mancini è chiaro: il giocatore è sulla strada giusta per diventare una pedina importante nei piani tecnici della federazione.