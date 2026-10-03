De Bruyne show con il Belgio, segnale al Napoli: “Questo stile di gioco mi si addice di più”

Kevin De Bruyne esalta il calcio aggressivo del Belgio e lancia un chiaro segnale al Napoli: lo stile di Van Bommel gli si addice molto più di altri sistemi tattici già sperimentati.

De Bruyne: “Questo stile di gioco mi si addice di più”

Il centrocampista ha trascinato i Diavoli Rossi alla vittoria contro la Turchia in Nations League con una straordinaria doppietta. Al termine della gara, De Bruyne ha analizzato la propria performance con estrema chiarezza. Le sue parole tradiscono una preferenza tattica ben definita: “Gioco di Van Bommel? Questo stile di gioco mi si addice di più. Voglio sempre spingere in avanti in modo aggressivo. E anche essere aggressivo in attacco“.

De Bruyne ha sottolineato che i calciatori intorno a lui sono molto energici e che questo sistema gli consente di esprimere le proprie qualità al massimo. Ha aggiunto inoltre di trovarsi in una condizione fisica superiore rispetto all’anno precedente, elemento che rafforza la sua convinzione di poter continuare su questa strada.

Il messaggio al Napoli e ad Allegri

La dichiarazione rappresenta un segnale che va al di là del solo tecnico azzurro. De Bruyne ha precisato: “I calciatori intorno a me sono molto energici. Questo stile di gioco mi si addice semplicemente di più“. Il fuoriclasse belga chiede spazio, aggressività, dinamismo – elementi che il Belgio gli sta garantendo e che il Napoli dovrà assicurargli per mantenerlo ai massimi livelli.

Quanto alle critiche ricevute, De Bruyne le ha liquidate con pragmatismo. “Non me ne preoccupo. Ho un’autovalutazione critica. So come funzionano le cose in allenamento e in partita. La cosa più importante è che mi diverta“. Il messaggio è inequivocabile: ciò che conta è la soddisfazione personale e la possibilità di esprimere il proprio calcio senza limitazioni tattiche.

Il futuro di De Bruyne al Napoli

Dopo tre buone partite nel ritiro con il Belgio, De Bruyne ha confermato di voler continuare con questa intensità. La sua preferenza per uno stile aggressivo e offensivo deve rappresentare un insegnamento anche per il Napoli. Il centrocampista non accetta compromessi: vuole spingere in avanti con continuità, attaccare con vigore, muoversi in uno spazio tattico che gli permetta di essere decisivo sia in fase di possesso che di pressione alta.

Il Napoli sa che De Bruyne rappresenta un asset centrale del progetto. Le sue prestazioni internazionali dimostrano che quando il contesto tattico lo esalta, il fuoriclasse belga diventa praticamente inarrestabile. La sfida per i partenopei consiste nel garantire al centrocampista un sistema che valorizzi i suoi movimenti aggressivi e il suo dinamismo offensivo, esattamente come sta accadendo con il Belgio sotto la guida di Van Bommel.