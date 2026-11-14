Leonardo Spinazzola è un terzino sinistro italiano del Napoli, dove gioca dal 10 luglio 2024. È nato a Foligno il 25 marzo 1993, è alto 1,86 m e gioca di piede destro. Con gli azzurri ha vinto lo scudetto 2024-25 e la Supercoppa italiana 2025. In Serie A con il Napoli, fino alla scorsa stagione, ha 59 presenze, 4 gol e 4 assist. Il contratto è stato rinnovato il 29 giugno 2026 e scade il 30 giugno 2028.

Chi è Leonardo Spinazzola

È nato a Foligno, in Umbria, il 25 marzo 1993. Ha cominciato nella Virtus Foligno e dal 2007 al 2010 è stato nelle giovanili del Siena. Da ragazzo giocava a centrocampo, poi si è affermato come terzino sinistro. Può giocare anche a destra. Con la nazionale italiana ha 27 presenze, senza gol.

La carriera prima del Napoli

Nel 2010 la Juventus lo ha preso dal Siena. Con la Primavera bianconera ha vinto il Torneo di Viareggio 2012 ed è stato premiato come miglior giovane della manifestazione. Poi sono arrivati sei anni di prestiti: Empoli e Lanciano nel 2012-13, Siena nel 2013-14, Atalanta e Vicenza nel 2014-15, Perugia nel 2015-16. Spinazzola ha esordito in Serie A con l’Atalanta il 31 agosto 2014 e con la stessa squadra ha giocato altre due stagioni, dal 2016 al 2018.

Nella primavera 2018 si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. È tornato alla Juventus nel luglio 2018, ha giocato 10 partite di campionato e ha vinto lo scudetto e la Supercoppa italiana. Il 14 giugno 2019 è passato alla Roma in uno scambio con Luca Pellegrini, con 7,5 milioni di euro versati alla Juventus. Con i giallorossi ha giocato 151 partite in cinque stagioni, con 7 gol e 21 assist, e ha vinto la Conference League 2021-22.

Il momento peggiore è arrivato in nazionale. Il 2 luglio 2021, nei quarti di finale dell’Europeo contro il Belgio, Spinazzola si è rotto il tendine d’Achille sinistro. Era stato tra i migliori del torneo e fu inserito nella formazione ideale della competizione. L’Italia ha vinto l’Europeo senza di lui. Il rientro in campo è arrivato il 9 maggio 2022, dopo quasi dieci mesi.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 10 luglio 2024, a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con la Roma. Ha esordito con la maglia azzurra il 10 agosto 2024 in Coppa Italia, contro il Modena. Nella prima stagione, con Antonio Conte in panchina, ha giocato 27 partite di Serie A, ha segnato un gol e ha vinto lo scudetto.

Le caratteristiche tecniche

Spinazzola è un terzino che spinge. Ha velocità, resistenza e un buon cambio di passo, e nell’uno contro uno si affida a finte e a movimenti di corpo per superare l’avversario. Gli piace accentrarsi e cercare il passaggio in diagonale. I limiti sono il gioco aereo e il rientro sull’uomo.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Sono esclusi gli anni nelle giovanili. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2012-13 Empoli (prestito) Serie B 7 1 1 2012-13 Lanciano (prestito) Serie B 3 0 0 2013-14 Siena (prestito) Serie B 24 1 3 2014-15 Atalanta (prestito) Serie A 2 0 0 2014-15 Vicenza (prestito) Serie B 10 0 0 2015-16 Perugia (prestito) Serie B 34 0 1 2016-17 Atalanta (prestito) Serie A 30 0 4 2017-18 Atalanta (prestito) Serie A 18 0 2 2018-19 Juventus Serie A 10 0 1 2019-20 Roma Serie A 24 1 3 2020-21 Roma Serie A 27 2 5 2021-22 Roma Serie A 3 0 0 2022-23 Roma Serie A 26 1 4 2023-24 Roma Serie A 24 1 2 2024-25 Napoli Serie A 27 1 1 2025-26 Napoli Serie A 32 3 3 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 7 0 0 Totale Napoli Serie A 66 4 4

Gli ultimi due anni

La stagione 2025-26 è stata la più completa al Napoli: 32 partite e 3 gol in Serie A, più 6 in Champions League, 2 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa italiana, vinta a Riad il 22 dicembre 2025 contro il Bologna. Il 29 giugno 2026 il club ha ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, Spinazzola è stato impiegato con regolarità fino all’infortunio. Il 26 ottobre 2026 il Napoli ha comunicato una lesione muscolare di basso grado, con uno stop di circa due settimane secondo Sky Sport, e ha saltato le gare con Monza, Juventus, Porto e Lazio. Nel comunicato del club del 10 novembre risulta ancora in fase di recupero a Castel Volturno e dal 14 novembre dovrebbe lavorare in parte con il gruppo. Il box qui sotto riporta i numeri aggiornati.

Statistiche Serie A 2026/27

7 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 5 (2)

Falli commessi / subiti 3 / 1

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie di mercato c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Spinazzola con l’Italia

Ha esordito in nazionale il 28 marzo 2017 ad Amsterdam, entrando nella vittoria per 2-1 contro i Paesi Bassi. Ha vinto l’Europeo 2020, giocato nel 2021, ed è stato eletto miglior giocatore della partita inaugurale e degli ottavi con l’Austria. Con l’Italia ha chiuso al terzo posto la Nations League 2022-23. Dopo oltre due anni senza convocazioni è tornato in azzurro nell’ottobre 2025. Il 31 marzo 2026 era in campo a Zenica nella finale dei playoff persa ai rigori contro la Bosnia, che ha tenuto l’Italia fuori dal Mondiale 2026. In totale ha 27 presenze e nessun gol.

Domande frequenti

Quando è arrivato Spinazzola al Napoli?

Il 10 luglio 2024, a parametro zero, dopo cinque stagioni alla Roma.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2028. Il rinnovo è stato ufficializzato dal Napoli il 29 giugno 2026.

Quali trofei ha vinto Spinazzola?

Con il Napoli lo scudetto 2024-25 e la Supercoppa italiana 2025. In carriera anche lo scudetto 2018-19 e la Supercoppa 2018 con la Juventus, la Conference League 2021-22 con la Roma e l’Europeo 2020 con l’Italia.