Noa Lang, la verità sulla trattativa con il Napoli: ecco cos’è successo col PSV

Napoli Calcio Ultimissime – Novità sulla trattativa per Noa Lang: tutta la verità sull’ipotetico colpo. Ecco cos’è successo con il PSV

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano anche sul nome di Noa Lang. Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato le voci di un interesse da parte degli azzurri per il calciatore olandese, già seguito in passato dal Milan. Gli azzurri lo avrebbero preso in considerazione come piano alternativo ad Alejandro Garnacho. L’attaccante del Manchester United resta il nome principale per Antonio Conte, ma la trattativa per il suo acquisto rimane complessa come due settimane fa.

Anche quest’oggi, vi abbiamo raccontato delle distanze tra la dirigenza partenopea e quella dei Red Devils. Fin quando non ci sarà un passo indietro da parte del club di Premier League in merito alla richiesta economica per il cartellino del proprio esterno, non si arriverà mai a una fumata bianca. A 4 giorni dalla fine del mercato, dunque, il Napoli ha iniziato a guardarsi intorno in maniera sempre più insistente.

Napoli, l’ipotesi Noa Lang e la risposta del PSV: i dettagli

Nella propria edizione cartacea, la Gazzetta dello Sport ha approfondito il tema Noa Lang. Il classe 1999 è realmente un obiettivo del Napoli, ma, anche in questo caso, la trattativa non è affatto semplice. La Rosea ha riferito di maggiori dettagli sull’assalto del ds Giovanni Manna e sulla risposta del PSV, consapevole di avere tra le mani un profilo importante.

L’olandese, infatti, ha già realizzato 6 gol e 8 assist dall’inizio della stagione e rappresenta un colpo meno costoso rispetto a Garnacho. Non per questo, però, il PSV non lo farà pagare comunque caro. I 25 milioni che avrebbe offerto il Napoli sono stati respinti con un “no grazie”. Lang è un calciatore molto importante per il club di Eredivisie e la cifra proposta non è sufficiente.

Al momento, la dirigenza partenopea non è intenzionata a rilanciare subito. La priorità della giornata è Pietro Comuzzo e con lui il tanto nominato Garnacho. Saranno 24 ore cruciali per i rinforzi in casa azzurra. Ecco, dunque, che Noa Lang scala in secondo piano, come alternativa per Antonio Conte per non lasciare scoperta la rosa dopo la partenza di Kvaratskhelia.

Riuscire a restare aggrappati al primo posto in classifica, con l’Inter che corre alle proprie spalle, non sarà affatto facile. Un’alternativa sulla fascia destra servirà, specialmente quando la stanchezza inizierà a giocare brutti scherzi ai titolarissimi.