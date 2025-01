Nelle ultime ore è emerso l’interesse del Napoli per Francis Amuzu, attaccante dell’Anderlecht: ecco chi è la nuova idea di mercato del Napoli.

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, è questa non è nemmeno più una notizia: l’addio del georgiano ha aperto degli scenari imprevedibili, con Giovanni Manna che sta cercando ormai da settimane la soluzione migliore per ottemperare alla partenza dell’ormai ex numero 77 azzurro.

Il nome in cima alla lista delle preferenze del club partenopeo (e della piazza stessa) sembrava essere Alejandro Garnacho, anche se la trattativa ha incontrato più ostacoli del previsto. Prima la distanza tra domanda e offerta con il Manchester United stesso, poi la ricerca di una quadra con lo stesso calciatore che – a quanto risultato da vari media – sembra voler accettare di buon grado la soluzione azzurra.

Al tempo stesso, però, i tempi si sono allungati e manca ormai poco alla fine della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato, ed è per questo che sta sondando più terreni: Adeyemi sembra ormai sfumato, Chiesa non è mai stata probabilmente una soluzione concreta, mentre per Zhegrova la trattativa non è mai decollata.

In questi minuti è emerso un nome a sorpresa per il quale, sembra, il Napoli abbia già avviato una trattativa che sarebbe a buon punto: Francis Amuzu è l’ultima idea di Giovanni Manna per provare a portare alla corte di Antonio Conte un calciatore in grado di sostituire Kvara, quanto meno numericamente.

Mercato Napoli ultimissime – Chi è Amuzu, l’ultima idea di mercato

Francis Amuzu è un attaccante classe 1999, di proprietà dell’Anderlecht e cresciuto nelle giovanili del club belga. Ghanese naturalizzato belga, Amuzu ha già raccolto una numero di presenze considerevoli con la nazionale del Belgio, tra U19 e U21.

Ha raccolto fin da giovanissimo le prime convocazioni con l’Anderlecht, riuscendo ad incidere fin da subito: basti pensare che nella stagione 2018/19, all’età di appena 19 anni, Amuzu riuscì a mettere dentro un gol e tre assist in campionato in pochissimo presenze.

Da lì il suo percorso di crescita è stato costante, diventando in breve tempo un investimento per il futuro dell’Anderlecht: lo scorso anno è rimasto fermo quasi per tutta la stagione a causa della pubalgia, ma in appena 21 presenze (di cui soltanto 7 da titolare) Amuzu ha messo dentro 4 gol.

Francis Amuzu vicino al Napoli: i dettagli

3 gol e ben 12 assist nella stagione precedente tra campionato e coppe, compresa la Conference League che Amuzu ha giocato proprio con l’Anderlecht. In questa stagione i numeri parlano di 4 gol e 3 assist tra campionato e coppe, compresa l’Europa League.

Dotato di una discreta velocità e capacità di inserimento, Amuzu è uno in grado di vedere la porta anche a distanza considerevole (da brividi il gol contro il Mechelen nella stagione 2023/24). Veloce e con una discreta tecnica, Amuzu ha avuto qualche problema fisico anche in questa stagione.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha spiegato come il Napoli abbia imbastito una trattativa bene avviata con l’Anderlecht: che sia lui l’erede di Kvaratskhelia, individuato dal Napoli per questa sessione invernale?