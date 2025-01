Secco “no” del Napoli: Conte chiude immediatamente alla cessione!

Ultimissime Calciomercato Napoli – Il club azzurro ha deciso di non cedere un noto giocatore nel mercato di gennaio.

Il mercato di gennaio sta per volgere al termine, ma in casa Napoli è ancora tempo di lavori in corso. La cessione di Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato un buco enorme nella rosa di Antonio Conte, la quale necessita di essere rinforzata. Al tempo stesso, però, va prestata massima attenzione anche al mercato in uscita. Non a caso, un azzurro sarebbe finito nel mirino di un noto club.

Raspadori “intoccabile” per il Napoli: allontanata l’Atalanta

Giacomo Raspadori continuerà a vestire la maglia del Napoli fino a giugno. A lungo, si è parlato di una possibile cessione a gennaio che però con ogni probabilità non verrà messa a segno. Dopo la rete vincente contro il Venezia, il futuro dell’ex Sassuolo è cambiato. Ad oggi, infatti, l’attaccante è intoccabile per Antonio Conte.

Negli ultimi giorni, è stato registrato un forte interesse da parte dell’Atalanta. I nerazzurri, dopo aver valutato l’infortunio di Lookman (out 30-40 giorni) avrebbero effettuato un tentativo per Giacomo Raspadori. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” il Napoli ha risposto con un secco “no”, viste già le difficoltà nel rimpiazzare Khvicha Kvaratskhelia.

Quindi, la carriera di Giacomo Raspadori proseguirà sicuramente a Napoli almeno fino a gennaio. Quello che poi accadrà nel mercato estivo è tutto da scoprire, visti i numerosi club sulle tracce dell’ex Sassuolo. A quel punto, però, la decisione passerà tutta nelle mani della società e del calciatore.