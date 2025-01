Scudetto Napoli, l’incredibile sentenza di Behrami: “Se è primo in questa data, Conte lo vincerà” – VIDEO

Ultimissime Napoli – Arriva l’incredibile sentenza di Valon Behrami sul possibile scudetto degli azzurri: in caso di primo posto in una determinata data, per lui sarà vittoria

Per le ultimissime Napoli, arriva una clamorosa sentenza di Valon Behrami nel corso del podcast di DAZN Step On Football. Durante la puntata andata in onda nella serata di ieri, al termine della 22a giornata di Serie A, si è parlato anche del primo posto degli azzurri, che hanno battuto anche la Juventus sabato scorso. Un successo ha ha permesso alla squadra di mantenere il primo posto, con l’Inter ancora a -3 e con una partita in meno.

Mancano 16 giornate alla fine del campionato e per il Napoli saranno 16 finali. Il calendario presenta ancora diverse insidie, specialmente da qui fino a marzo. Una fase cruciale del percorso dei partenopei verso una clamorosa vittoria dello scudetto, parola che lo stesso Valon Behrami ha citato nel corso del suo intervento durante la puntata di ieri del vodcast.

Scudetto al Napoli, Behrami indica una data: ecco quando

L’ex centrocampista, tra le altre proprio del Napoli, ha indicato una data precisa nella quale gli azzurri potrebbero volare definitivamente verso lo Scudetto. L’analisi arriva osservando le prossime sfide in programma, non solo per Conte, ma anche per l’Inter. Specialmente verso il finale di stagione, infatti, secondo l’ex giocatore potrebbe essere impossibile raggiungere i partenopei.

“Una volta che arrivi a domenica 6 aprile e sei primo in classifica, il Napoli vince il campionato”.

Queste le parole di Behrami, che ha esplicitamente indicato una data, basandosi su quelli che saranno gli impegni per il Napoli da qui ai prossimi 2 mesi e mezzo. Fino al 6 aprile, infatti, la squadra di Conte ha da affrontare Roma, Udinese, Lazio, Como, Inter, Fiorentina, Venezia, Milan e Bologna. Ancora diverse sono i match ostici, ma dopo il calendario appare in discesa.

Il finale di campionato sarà contro Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Tra queste, qualcuna ancora dovrà salvarsi, altre, invece, non avranno più nulla da chiedere alla stagione, nel bene o nel male. Da lì il ragionamento che vedrebbe il Napoli candidato alla vittoria finale, se dovesse mantenere il primo posto in classifica prima delle ultime 7 sfide di Serie A.